Siirt'te etkili olan sis ve sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağış ve sis etkisini gösteriyor.

Bu illerden biri de Siirt oldu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Siirt için bugün sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başlarken, kentte yer yer sis de etkili oldu.

VALİLİK UYARI YAYINLADI

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Kıymetli hemşehrilerimiz, 7 Aralık Pazar günü ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.