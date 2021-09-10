Siirt’te fıstık işçisi kolunu makineye kaptırdı

Fıstık işleme tesisinde çalıştığı esnada kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Siirt’te 62 yaşındaki Hamza Çiçek tesiste çalıştığı esnada kolunu makineye kaptırdı.

Çalışanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve 122 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler Çiçek’in kolunu makineden kurtarmak için çalışma başlattı.

YARALI KURTULDU

Ekipler özel ekipmanları ile makineye keserek Çiçek’i yaralı olarak kurtardı. Çiçek 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.









