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    Siirt’te fıstık işçisi kolunu makineye kaptırdı

    Fıstık işleme tesisinde çalıştığı esnada kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 13:14
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    Siirt’te fıstık işçisi kolunu makineye kaptırdı

    Siirt’te 62 yaşındaki Hamza Çiçek tesiste çalıştığı esnada kolunu makineye kaptırdı.

    Çalışanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve 122 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler Çiçek’in kolunu makineden kurtarmak için çalışma başlattı.

    YARALI KURTULDU

    Ekipler özel ekipmanları ile makineye keserek Çiçek’i yaralı olarak kurtardı. Çiçek 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Siirt’te fıstık işçisi kolunu makineye kaptırdı #1

    Siirt’te fıstık işçisi kolunu makineye kaptırdı #2

    Siirt’te fıstık işçisi kolunu makineye kaptırdı #3

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