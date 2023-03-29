DHA

Siirt'te facianın eşiğinden dönüldü.

Kentte hafta boyunca fırtına ve yağış etkili oldu.

Rüzgar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kazaya yol açtı.

Hastane binasının 8'inci katından dış cephe camı, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Otomobilde önemli ölçüde maddi hasar oluştu. Araç sahibi Erhan Keskin, içerisinde herhangi birinin olmamasının yürekleri ferahlattığını belirtti.

Facianın eşiğinden döndüklerini belirten Erhan Keskin, şöyle konuştu:

Eşim aracı, sabah otoparka park edip, hastaneye gidiyor. İşlerini bitirdikten sonra aracın başına geldiğinde, camının dağıldığını görüyor. Aracımızda şu anda maddi bir hasar söz konusu. Hem arka camı patlamış hem de aracımızın tavanında hasar mevcut. Hastanenin 8’inci katında çift cam olarak tabir edilen camın dış yüzeydeki camı yerinden çıkıyor ve aşağıda aracımızın üzerine düşüyor. Allah’tan aracın içerisinde, eşim, çocuğum yoktu. Araçta zarar görecek kimse yoktu ama aşağıdan bir insan da geçebilirdi. Maalesef şu anda hastanenin başka camlarına baktığımızda sıkıntılı camların olduğunu görüyoruz. Yetkililerin bununla alakalı önlem almasını istiyoruz.