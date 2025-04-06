Siirt'te iki ayrı trafik kazası meydana geldi

AA
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yürekler ağızlara geldi..
Olayda, Kurtalan-Batman kara yolunun Konakpınar köyü mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, şarampole devrildi.
4 YARALI
Kazada, araçtaki D.T, H.T, B.C, N.C. ve Y.C. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
OTOMOBİLİN ŞARAĞPOLE DEVRİLDİĞİ KAZADA 3 YARALI
Kurtalan-Siirt kara yolunun eski Kayabağlar beldesi kavşağında sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki B.Y, M.T. ve M.G. yaralandı.
Ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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