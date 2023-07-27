Siirt'te iki grup arasında sopalı kavga: 3 kişi yaralandı İki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralanırken kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Siirt'te öğleden sonra Cumhuriyet Meydanı’nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada K.A. ve A.K. bıçakla, ismi öğrenilemeyen kişi ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kavgayla ilgili polis soruşturma başlattı.