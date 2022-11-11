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    Siirt'te intihar ettiği öne sürülen kızın cinayete kurban gittiği belirlendi

    Pervani ilçesinde intihar sonucu hayatını kaybettiği belirleneng genç kızın, ateşli silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.
    • 11.11.2022 - 12:04
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    Siirt'te intihar ettiği öne sürülen kızın cinayete kurban gittiği belirlendi

    Siirt'in Pervani ilçesindeki intihar olayı ile ilgili bir yeni gelişme yaşandı.

    Siirt Valiliği, 28 Mayıs 2020'de hayvan otlamak için gittiği Pervari ilçesi Çemikari Yaylası'nda ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Berfin Ep soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

    Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce kapsamlı araştırma ve kriminal inceleme yapıldığı belirtildi.

    İntihar değil cinayet

    Olayın intihar olmadığı, maktul Berfin Ep'in (16), 2006 doğumlu Murat G. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

    Cinayete intihar izlenimi verildiğinin belirtildiği açıklamada, Murat G.'nin 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği kaydedildi.

    Siirt te intihar ettiği öne sürülen kızın cinayete kurban gittiği belirlendi #1


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