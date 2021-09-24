Siirt’te kadın hırsızlar 700 bin liralık birikimi çaldı

Kadın hırsızlar, girdikleri evden 8 dakika içinde 700 bin TL değerinde ziynet, döviz ve para çalarak kayıplara karıştı. Evleri soyulan ailenin ise hırsızlık anında aşı olmaya gittiği öğrenildi.

Siirt kent merkezinde bir eve giren kadın hırsızlar, 700 bin TL’lik altın, döviz ve para çaldı.

Hırsızların apartmana girdikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, rahat tavırları ise ‘pes’ dedirtti.

Yılların birikimini ağabeylerinin kasasına koyduklarını ve iki kadının tüm emeklerini çaldığını belirten Hüsamettin Ören, hırsızların yakalanmasını, çalınan ziynet eşyalarının da bulunmasını istedi.

“BİRİKİM HEBA OLDU GİTTİ”

Ören, “Biz yıllardır esnaflık yapıyoruz. Dedemizden kalma mesleği yürütmeye çalışıyoruz. Bu yılların birikimiyle üç beş kuruşumuz var. Bunu da kasada tutuyoruz. Şu anda ev halkının yarım saatliğine, 40 dakikalığına evden ayrılması neticesinde dilenci kılığında gelen iki kadın eve giriyor. Zili çalıp asansöre biniyor çıkıyor. Dairenin boş olduğunu nasıl anladılarsa bilmiyoruz ama daireye giriyorlar. Büyük ağabeyimizin dairesinde bütün birikimimizi ağabeyimizin kasasında saklıyoruz. Bizimkilerin yanı sıra dost, akrabaların bizde bıraktıkları emanetler var. Bir miktar ziynet eşyası, bir miktar döviz, bir miktar TL olarak yaklaşık 600-700 bin lira maliyetli birikim heba oldu gitti.” dedi.

Siirt’te kadın hırsızlar aşı olmaya giden ailenin evini soydu VİDEO

“TESPİT ETSİNLER, MAĞDURİYETİMİZİ GİDERSİNLER”

Hırsızlık anında ev halkının aşı olmaya gittiğini belirten Ören, aile fertleri çıkınca hırsızların eve girdiğini dile getirdi.

Ören, “Bunlar çıkıyor daireyi çok kolay bir şekilde açıyorlar. Çok kısa süreliğine aşı olmak için ayrılmışlar evden. Toplam yarım saat evden uzak kaldıklarını sanmıyorum. Bunların girişi çıkışı toplam 8 ile 10 dakika. Kapıyı açıyorlar, kartla içeri girip altüst ediyorlar. Anahtarları yatak odasında buluyorlar. Yatak odasından aldıkları anahtarla kasayı açıyorlar, kasayı boşaltıyorlar. Yaklaşık iki aydır vuku bulmuş bu olaydan sonra şu ana kadar hiçbir gelişme olmadı. Büyük bir mağduriyetimiz bulunmaktadır. Hem bizim hem yakın akrabalarımızın bizde bıraktıkları emanetler toplu olarak gitmiştir. Yetkililerden bize yardımcı olmaları, mağduriyetimizin giderilmesi, bu hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanmaları, çalınan mallarımızın bulunmasını talep ediyorum. Bizim tek talebimiz, bizim mağduriyetimizin giderilmesi. Elimizde apartman kameralarının görüntüleri var. Apartmana girişleri var. Belli görünüyorlar. Maskeli belki ama sanırım bu teknolojide o maskenin de çok önemi olmayabilir. Tespit etsinler, mağduriyetimizi gidersinler diyoruz.” diye konuştu.