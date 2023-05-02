Siirt'te kadının safra kesesinden 2 bin taş çıktı Siirt'te karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran hastanın safra kesesinden 2 bin adet taş çıktı.

İHA

Siirt'te karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 50 yaşındaki Perihan Altın'ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Hastanın, Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Akın Önder tarafından ameliyata alınan safra kesesinden 2 bin adet taş çıkartıldı.

"Yaklaşık olarak 20 yıldır safra kesesinde taşı mevcuttu: 2 bin tane taş görünce biz de şaşırdık"

Çok sayıda ameliyat yaptığını ancak ilk kez safra kesesinden bu kadar taş çıkardıklarını dile getiren Dr. Önder, bu durumun nadir yaşanan bir vaka olduğunu söyledi. Dr. Önder, “Hastamız 50 yaşında kadın bir hasta. Yaklaşık olarak 20 yıldır safra kesesinde taşı mevcuttu. Ameliyat korkusundan tedavisini hep ertelemiş. Hasta birazcık kilolu. Hastalığı artık dayanılamayacak seviyeye gelince bize başvurdu. Biz hastaya buradaki imkanlarımızın yeterli olduğunu burada ameliyatı kapalı bir şekilde yapacağımızı belirtince hastayı ikna ettik ve ameliyat ettik. Ameliyatta bir sıkıntı yaşamadık, ameliyat yaklaşık olarak 30-35 dakika sürdü. Ameliyatta safra kesesini açtığımızda yaklaşık olarak 2 bin tane taş görünce biz de şaşırdık. İlk defa bu kadar taş gördük. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızın genel durumu iyi. Bugün de gezip dolaşıyor, yemeğini yiyor öğlenden sonra taburcu edeceğiz.” dedi.

"Safra kesesinde haddinden fazla taş olduğunu söyledi"

Başarılı bir ameliyat geçiren Perihan Altın ise, kendini çok iyi hissettiğini ifade ederek hem doktora hem hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Altın, “Safra kesesi ağrısıyla hastaneye geldim. Safra kesesinde bir sürü taşım vardı. Kusmam vardı, halsizdim ağrılarımdan dayanamadım. Sağ olsun bu hastaneye geldim. Akın Hoca'nın yanına geldim muayenemi yaptı ve safra kesesinde haddinden fazla taş olduğunu söyledi. Beni ikna edip karar verdik ameliyat oldum. Ameliyatım başarılı geçti ve gayet de iyiyim Allah'a şükürler olsun. Herhangi bir sıkıntım yok. Akın Hoca'dan Allah razı olsun.” diye konuştu.