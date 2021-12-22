Siirt'te karda mahsur kalan güvenlik korucuları kurtarıldı

Nöbet değişimine giden güvenlik korucularının yolcu minibüsü, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Güvenlik korucuları ve yolcular, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgeden alındı.

Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde nöbet değişimine gitmek için yola çıkan güvenlik korucuları ile Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyüne giden içerisinde 12 yolcu bulunan minibüs, karla kapanan yollarda mahsur kaldı.

YOLCULAR VE GÜVENLİK KORUCULARI KURTARILDI

İhbar üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, yolları açarak her iki araca ulaşıp, güvenlik korucuları ve yolcuları kurtarıldı.

"GÜVENLİ ŞEKİLDE GİDECEKLERİ YERE ULAŞTIRILDI"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Karla mücadele çalışmalarımız Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda devam etmektedir. Ekiplerimiz gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Elmadalı ve Yapraktepe köyünde mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. Güvenli şekilde gidecekleri yerlere ulaştırıldı." dedi.

























