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    Siirt'te köpekler nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı öldürdü

    Akdoğmuş ile Koçlu köylerinde, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde yer alan çizgili sırtlan, köpekler tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
    • 29.10.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 17:51
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    Siirt'te köpekler nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı öldürdü

    Siirt'in merkeze bağlı Akdoğmuş ile Koçlu köyleri arasındaki dağlık arazide çizgili sırtlan görüldüğü ihbarı üzerine Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Ekiplerin incelemesi sonucu, ölü bulunan hayvanın 6-7 yaşlarında çizgili sırtlan olduğu tespit edildi.

    DKMP Siirt Şube Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Gökhan Şeker, yaptığı açıklamada, sırtlanla ilgili ihbarı aldıktan sonra bölgede inceleme başlattıklarını söyledi.

    "Köpekler diğer canlılara zarar veriyor"

    "Keçi ve koyun sürülerinin olduğu alanlarda vatandaşlar köpek besliyor ve bu köpekler dışarıdan gelen saldırılara karşı diğer canlılara zarar veriyor. İncelememizde çoban köpeklerinin sürülere zarar vermemesi için çizgili sırtlanı parçaladığını görmekteyiz." ifadelerini kullanan Şeker, bu türü vuran kişilerin idari para cezasıyla cezalandırıldığını kaydetti.

    Siirt te köpekler nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı öldürdü #1

    "Çoban köpekleri tarafından parçalandığını gördük"

    Akdoğmuş köyü sakinlerinden Osman Şen de çalıştığı petrol arama şirketiyle bölgede çalışma yaparken hayvanı gördüğünü anlattı.

    AA'nın haberine göre, bunun bir çizgili sırtlan olduğunu öğrenince ilgili kuruma haber verdiğini dile getiren Şen, "Hayvanın, çoban köpekleri tarafından parçalandığını gördük. Nesli tükenmekte olan hayvan türü olduğunu öğrenince çok üzüldüm." dedi.

    Siirt te köpekler nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı öldürdü #2


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