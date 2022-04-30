Siirt'te liseliler birbirine girdi

Okul bahçesinde kavgaya tutuşan kız öğrenciler, ortalığı birbirine kattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan bir lisede, iki kız grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

Tekmeler havada uçuştu

DHA'nın haberine göre; saç saça, baş başa kavga eden kızlar birbirlerini yere yatırıp tekme ve tokat atmayı da ihmal etmedi. Bazı öğrenciler kavgaya müdahale ederken bazıları ise izlemeyi tercih etti.

Yaşananlar bir öğrencinin cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.