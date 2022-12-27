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- Siirt'te okulda beyin kanaması geçiren öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti
Siirt'te okulda beyin kanaması geçiren öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti
Siirt'te görev yaptığı okulun öğretmenler odasında beyin kanaması geçiren 65 yaşındaki Eşref Yontaş, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
- 27.12.2022 - 20:57
Siirt İmam Hatip Lisesinde öğretmen Eşref Yontaş, 23 Aralık günü öğretmenler odasında dinlendiği sırada fenalaştı.
Yontaş, meslektaşlarının ihbarıyla okula gelen sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 günlük yaşam savaşını kaybetti
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yontaş, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada tedavisi süren Yontaş, doktorların müdahalesine rağmen akşam saatlerinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
DHA'nın haberine göre Yontaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.