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    Siirt'te okulda beyin kanaması geçiren öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti

    Siirt'te görev yaptığı okulun öğretmenler odasında beyin kanaması geçiren 65 yaşındaki Eşref Yontaş, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
    • 27.12.2022 - 20:57
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    Siirt'te okulda beyin kanaması geçiren öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti

    Siirt İmam Hatip Lisesinde öğretmen Eşref Yontaş, 23 Aralık günü öğretmenler odasında dinlendiği sırada fenalaştı.

    Yontaş, meslektaşlarının ihbarıyla okula gelen sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    4 günlük yaşam savaşını kaybetti

    Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yontaş, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada tedavisi süren Yontaş, doktorların müdahalesine rağmen akşam saatlerinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

    DHA'nın haberine göre Yontaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

    Siirt te okulda beyin kanaması geçiren öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti #1

    Siirt te okulda beyin kanaması geçiren öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti #2

    Siirt te okulda beyin kanaması geçiren öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti #3

    Siirt te okulda beyin kanaması geçiren öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti #4


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