Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İHA
Siirt'in Veysel Karani Mahallesi'nde, Metin Şafak'ın kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Şafak, ağır yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Şafak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak burada hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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