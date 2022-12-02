Siirt'te otomobili ile kamyonetin arasında kaldı, ağır yaralandı

Siirt'te otomobili ile kamyonetin arasında kaldı, ağır yaralandı

Otomobiline bineceği sırada kamyonetin çarpması sonucu araçlar arasında sıkışan 74 yaşındaki adam, ağır yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Siirt’in Kurtalan ilçesi Yenidoğan Caddesi'nde park ettiği otomobiline binmek için yaklaşan 74 yaşındaki Ahmet Batur'a, arkadan gelen 31 ADG 502 plakalı kamyonet çarptı.

Araçlar arasında sıkışan Batur, ağır yaralandı.

Kamyonet sürücüsü kaçtı

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batur, ilk müdahale sonrası Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi.

Kaza anı

Kamyonet sürücüsünün kaçtığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'te otomobili ile kamyonetin arasında kaldı, ağır yaralandı VİDEO

