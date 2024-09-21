Siirt'te oynadığı tüfeğin ateş almasıyla vurulan 8 yaşındaki çocuk öldü

İHA
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde Tayyar Aygün, evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu.
Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar’ın vücuduna isabet etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içerisinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tayyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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