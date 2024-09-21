Siirt'te oynadığı tüfeğin ateş almasıyla vurulan 8 yaşındaki çocuk öldü Pervari ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan 8 yaşındaki Tayyar Aygün hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde Tayyar Aygün, evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu.

Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar’ın vücuduna isabet etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içerisinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tayyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)