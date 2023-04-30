Siirt'te oyun oynayan çocuk baraj gölüne düştü Siirt'te köyüne yakın olan Ilısu Baraj Gölü'ne düşen 5 yaşındaki Adil Özbek'in cansız bedenini ekipler çıkardı.

DHA

Siirt'in merkeze bağlı Sütlüce köyünde meydana gelen olayda, Ilısu Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla oynayan 5 yaşındaki Adil Özbek, dengesini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşları durumu, ailelerine bildirdi.

İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni çıkarıldı

Ekiplerin başlattığı çalışmada, Özbek’in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.