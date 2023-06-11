Siirt’te parası ve 2 telefonu çalınan sürücü, hırsızların başına ödül koydu Bir sürücünün park halindeki otomobilinden 600 dolar ve yaklaşık 70 bin lira değerinde 2 telefonu çalındı. Sürücü, hırsızların yakalanmasına yardımcı olanlara 20 bin lira ödül vereceğini söyledi.

DHA

Siirtli Mithat Beydoğan, kendisine ait 34 NU 3493 plakalı otomobiliyle Dumlupınar Mahallesi Şeyh El Naccar Türbesi yakınlarındaki fıstık bahçesine gitti.

Birkaç saat sonra evine dönmek için otomobiline yönelen Beydoğan, aracının yolcu sağ ön kapısının camının kırık olduğunu fark etti.

600 dolar ile 2 telefon gitti

Beydoğan, otomobilinin içinde bulunan 600 dolar ile yaklaşık 70 bin lira değerindeki 2 telefonunun çalındığını fark etti.

Beydoğan’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

20 bin lira ödül verecek

Beydoğan, hırsızların yakalanmasına yardımcı olacak kişiye 20 bin lira ödül vereceğini belirterek, şunları söyledi:

Hafta sonu bahçemize vakit geçirmek için gelmiştik. Döndüğümüzde arabamın camının kırık olduğunu ve içinde bıraktığım çantamdaki 600 dolar ile iki telefonumun çalındığını fark ettik. Jandarmaya haber verdik. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sağ olsunlar gerekli işlemleri yaptılar. Bahçemize güvenli gidip gelmemiz için bu hırsızların bir an önce yakalanması gerekiyor. Yardımcı olanlara 20 bin lira ödül vereceğim.