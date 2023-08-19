DHA

Siirt'te kent merkezinde bulunan Karakol Mahallesi'nde, Ahmet Ruşen'e ait park halindeki 44 FY 236 plakalı otomobil, öğle saatlerinde motor bölümünden alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Köz parçaları yangın çıkardı

Yapılan ilk incelemede, yangının otomobilin yanına dökülen köz parçaları nedeniyle çıktığı belirlendi.