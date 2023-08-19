DHA
Siirt'te kent merkezinde bulunan Karakol Mahallesi'nde, Ahmet Ruşen'e ait park halindeki 44 FY 236 plakalı otomobil, öğle saatlerinde motor bölümünden alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale geldi
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Köz parçaları yangın çıkardı
Yapılan ilk incelemede, yangının otomobilin yanına dökülen köz parçaları nedeniyle çıktığı belirlendi.