Siirt’te PKK propagandası yapan 24 kişi gözaltına alındı

DHA
Güvenlik güçleri nevruz kutlamalarında terör propagandası yapanların peşinde.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri 19 Mart günü Siirt kent merkezinde düzenlenen nevruz etkinliği çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları tespit edilen kişileri belirledi.
24 kişi gözaltına alındı
Ekipler, soruşturma kapsamında 7'si suça sürüklenen çocuk, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında ‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçundan işlem yapıldı.