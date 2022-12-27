Siirt’te, ranzadan düşen bebek yaşamını yitirdi

1 hafta önce uyuduğu ranzadan düşen 16 aylık Yasin bebek, geçirdiği beyin kanaması sonrasında yaşam mücadelesi verdiği hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt’te, Afetevler Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanda 20 Aralık günü, henüz 16 aylık olan Yasin Nas, uyurken ranzadan düştü

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

DHA’nın haberine göre; yoğun bakımda tedaviye alınan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyin kanaması geçiren Yasin bebek, dün akşam saatlerinde son nefesini verdi.

Cansız bedeni toprağa verildi

Bebeğin cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.