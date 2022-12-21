Siirt'te şehit düşen erin cenazesi, 56 yıl sonra memleketine uğurlandı

1966'da Botan Çayı'nı geçerken akıntıya kapılıp şehit olduktan sona Kurtalan ilçesine defnedilen Ramazan Arslan'ın cenazesi, 56 yıl sonra mezarından çıkarılıp memleketi Bolu’ya uğurlandı.

Siirt'in Eruh ilçesi Yığınlı köyü mevkiinde 19 Haziran 1966'da, kurulu ordugah çadırından araziye intikal eden birliğin Botan Çayı'ndan geçişi sırasında akıntıya kapılıp şehit olan 16 erden Bolulu Ramazan Arslan'ın cenazesi, 56 yıl sonra memleketi Bolu’nun Gerede ilçesine uğurlandı.

O dönem uzun sürecek yolculuk nedeniyle Kurtalan ilçesine defnedilen Şehit Arslan vefat ettiğinde 2 yaşında olan ve ailesinden babasının mezarının Siirt'te olduğuna dair bilgisi bulunan İbrahim Arslan (58), Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin'in şehit mezarlarının yenilendiğine dair sosyal medyada yaptığı paylaşımdan, babasının adının yazıldığı mezarı fark etti.

Şehit Er, mezarından çıkarıldı

DHA’nın haberine göre; Kurtalan'a gelen Arslan, savcılığa başvurup babasının mezarını memleketlerine götürmek istediklerini belirtti.

Savcılıktan çıkan onayın ardından, şehidin cenazesi mezarından çıkarıldı.

56 yıl sonra ikinci tören

Şehit Er Ramazan Arslan için 56 yıl sonra ikinci kez tören düzenlendi.

Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki törene; şehidin oğlu İbrahim Arslan'ın yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğrul Türk, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, kurum müdürleri ve bölge halkı katıldı.

Şehit Arslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla tören alanına getirildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti.

Tören sonrası şehidin cenazesi, dualarla ailesinin yaşadığı Bolu'nun Gerede ilçesine uğurlandı.

“Soy bağının çıkarılması için savcılığa dilekçe verdik”

Babasının mezarının Kurtalan'da olduğunu sosyal medyaya yüklenen fotoğrafla öğrendiklerini belirten İbrahim Arslan, "Babam 1666 yılında Siirt'te Botan Çayı'nda boğularak şehit oldu. O dönemde buraya defnedilmiş, Kaymakam Bey'in sosyal medyada paylaşmış olduğu bir fotoğrafla Kurtalan'da defnedildiğini öğrendik. Bizler de bunun üzerine hareket ettik. Babam vefat ettiğinde ben 2, kız kardeşim de 7 yaşındaydı. Soy bağının çıkarılması için savcılığa dilekçe verdik. Savcılıktan onay çıktı. Dün de mezarını açtık. Kısmet olursa yarın babamı Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Tatarlar köyünde defnedeceğiz." dedi.