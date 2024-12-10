Siirt'te sobaya jel döken öğretmen ölümden döndü

DHA

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyündeki Zeynep Evin İlkokulu'nda öğretmen olan Ömer B.K. (27), iddiaya göre, okuldaki sobayı tutuşturmak için tutuşturucu jel döktü.

Jelin parlaması ile el ve yüz bölgesinden yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğretmen, daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Köksal'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.