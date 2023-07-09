Siirt'te suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı Balık tutmak için gittiği çay kenarında dengesini kaybederek suya düşen 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

Siirt'te 18 yaşındaki Veysi Ulukan, Kurtalan’ın Gözpınar köyü Yanarsu Çayı’nda balık tutmak isterken dengesini kaybedip akıntıya kapılmıştı.

AFAD, UMKE, Jandarma ve Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamlar su üstü ve su altı arama çalışması başlattı.

5 metre derinlikte ulaşıldı

Ekiplerin saatler süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde Veysi Ulukan’ın cansız bedenine kurbağa adamlar 5 metre derinlikte ulaştı.

Cansız bedeni hastaneye kaldırıldı

18 yaşındaki Ulukan’ın cansız bedeni sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.