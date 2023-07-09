Siirt'te suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

İHA
Siirt'te 18 yaşındaki Veysi Ulukan, Kurtalan’ın Gözpınar köyü Yanarsu Çayı’nda balık tutmak isterken dengesini kaybedip akıntıya kapılmıştı.
AFAD, UMKE, Jandarma ve Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamlar su üstü ve su altı arama çalışması başlattı.
5 metre derinlikte ulaşıldı
Ekiplerin saatler süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde Veysi Ulukan’ın cansız bedenine kurbağa adamlar 5 metre derinlikte ulaştı.
Cansız bedeni hastaneye kaldırıldı
18 yaşındaki Ulukan’ın cansız bedeni sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.