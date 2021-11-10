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    Siirt’te, şüpheli araçtan 480 gram kubar esrar çıktı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Siirt-Kurtalan yolu Kezer bölgesinde durdurulan şüpheli araçta, 480 gram kubar esrar bulundu.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:16
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    Siirt’te, şüpheli araçtan 480 gram kubar esrar çıktı

    Siirt’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Kurtalan yolu Kezer bölgesinde şüpheli bir aracı durdurdu.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Araçta yapılan aramada, 480 gram kubar esrar madde ele geçirildi.

    Araçta bulunan 4 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Siirt’te, şüpheli araçtan 480 gram kubar esrar çıktı #1

    Siirt’te, şüpheli araçtan 480 gram kubar esrar çıktı #2

    Siirt’te, şüpheli araçtan 480 gram kubar esrar çıktı #3

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