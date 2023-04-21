Siirt'te trafik kazaları peş peşe geldi

Siirt'te Mehmet Doğan Teymur'un kullandığı 72 AAK 145 plakalı hafif ticari araç, Emrah Erten'in kullandığı 34 CTC 770 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar Mehmet Doğan Teymur, Emrah Erten ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkinci kazada yine öğlen saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyü mevkiinde meydana geldi.
6 kişi yaralandı
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHC 673 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı 6 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.