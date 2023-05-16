Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı tarihlerde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 51 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs tutuklandı.

İHA

Zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

18 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 51 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs tutuklandı.

Valilikten açıklama geldi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi: