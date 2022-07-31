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    Siirt'te, yer altından gelen seslere yönelik çalışma başlatıldı

    Meydandere köyünde, 2 haftadır yer altından gelen sesler ve sarsıntılar nedeniyle AFAD ekipleri bölgede incelemeler başlattı.
    • 31.07.2022 - 12:05
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    Siirt'te, yer altından gelen seslere yönelik çalışma başlatıldı

    Siirt’te, merkeze bağlı Meydandere köyünde, yaklaşık 2 haftadır yer altından gelen sesler ve birkaç saniye süren sarsıntılar, köy sakinlerini endişelendirdi.

    Köy muhtarı Necmettin Baykara'nın talebi ve köylülerin iddiaları üzerine AFAD ekipleri köye geldi.

    AA’nın haberine göre; köylülerin talebi üzerine AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde inceleme yaptı.

    “Jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz”

    AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, incelemelerde jeoloji mühendislerinin de yer aldığını belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

    "Köyün içinde birtakım keşif ve incelemelerde bulunduk. Köyün etrafından özellikle yüksek kesimdeki arazilerde meydana gelebilecek yarılma açılmalar var mı diye jeoloji mühendisleriyle araştırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda hazırlayacağımız jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz. Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz."

    Siirt te, yer altından gelen seslere yönelik çalışma başlatıldı #1

    “Ses derinden geliyor”

    Muhtar Baykara da ara sıra gelen ses ve meydana gelen sarsıntıların çok kısa sürdüğünü ve özellikle gece saatlerinde bu sesler üzerine uyandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Yer altında ses geldiği zaman sanki bir kamyondan malzeme dökülmüş gibi ama ses derinden geliyor. Bu esnada tüm evlerde bir titreme oluyor. Bölgede deprem oldu zannediyoruz, haberlere bakıyoruz bir şey yok. Bir yol çalışması da yok bölgede. Köyümüz baraja 4 kilometre mesafede. Yer altındaki su belki boşlukları dolduruyor da olabilir. Aklımıza başka bir şey gelmiyor.”

    Durumu yetkililere bildirdiklerini aktaran Baykara, AFAD'ın köyde inceleme yaptığını ve buna ilişkin çıkacak raporun sonucunu beklediklerini belirtti.

    Köyde yaşayan Sabri Yıldırım da köyü endişelendiren bu durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını kaydetti.

    Siirt te, yer altından gelen seslere yönelik çalışma başlatıldı #2

    Siirt te, yer altından gelen seslere yönelik çalışma başlatıldı #3

    Siirt te, yer altından gelen seslere yönelik çalışma başlatıldı #4


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