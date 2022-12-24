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    Siirt'teki iş yeri yangınında genç kız can verdi

    Baykan ilçesinde bulunan iş yerinde yangın çıktı. Dükkanda bulunan 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni ile karşılaşıldı.
    • 24.12.2022 - 14:52
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    Siirt'teki iş yeri yangınında genç kız can verdi

    Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde Ş.İ.'ye ait iş yerinde, bu sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Genç kız yanarak can verdi

    Yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, iş yerinde 21 yaşındaki Reyhan Subaşı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

    Vücudunda ağır yanıklar olduğu belirlenen Subaşı'nın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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