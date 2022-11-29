Sıla Şentürk'ün katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı

Sıla Şentürk’ü boğazını keserek öldürme suçundan hakim karşısına çıkan Hüseyin Can Gökçek’in, akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi.

Giresun’da, 16 Şubat günü Erikliman köyünde Sıla Şentürk ile eski nişanlısı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışma kanlı bitti.

Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti. Sıla Şentürk, kanlar içinde yerde kaldı. Can Gökçek ise olay yerinden kaçtı.

DHA’nın haberine göre; cinayete tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip yardım istedi.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sıla'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gökçek ise kaçmaya çalışırken tutuklandı.

Katil zanlısı, hakim karşısına çıktı

Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran ve 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılanması süren Hüseyin Can Gökçek hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2’nci duruşmaya Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada Sıla Şentürk'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Akıl sağlığı yerinde, sorumluluğu tam

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada sanık Hüseyin Can Gökçek için 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili adli tıp üst kurulu raporunun geldiğini duyurdu.

Heyet, raporda sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini açıkladı.

Rapora itiraz etti: 17 yıllık raporum var

Savunmasında rapora itiraz eden Gökçek, “Olay medyatik olduğundan, akıl sağlığım yönündeki rapor 5 dakikada hazırlandı. 17 yıllık raporum var. Tam teşekküllü hastaneden yeniden rapor hazırlanmasını istiyorum.” dedi.

Sanığın avukatı, müvekkili hakkında yeni rapor talebinde bulunarak iki aile arasında nişan merasimine ait görüntülerin yer aldığı CD’yi de mahkeme heyetine sundu.

Duruşmada, Sıla Şentürk'ün ailesi de sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Yeni rapor talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 29 Aralık’a erteledi.