Şile Otoyolu'nda İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı Duraktan yolcu aldıktan sonra seyir halinde ilerleyen İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı.

Bir İETT otobüsü daha kazaya karıştı...

Bu kez olayın adresi İstanbul'un Şile ilçesi oldu.

Olay, Çekmeköy Sapağı Ümraniye istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Hafriyat kamyonu çarptı

İETT otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra Şile Otoyolu'na çıktı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonu, otobüse yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camları patlayan İETT otobüsünde bulunan iki yolcu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Bir çocuğun, ambulansa alınan yaralı annesinin elini bir an olsun bırakmadığı görüldü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.