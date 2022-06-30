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Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı
Kurfallı Plajı açıklarında devriye gezen ekipler tarafından fark edilen teknede, 59 kaçak göçmen yakalandı.
- 30.06.2022 - 12:56
Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar, aralıksız devam ediyor…
Şile’de devriye görevi yapan TCSG-910 sahil güvenlik botu, Ağva Mahallesi Kurfallı Plajı açıklarında, sabaha karşı 05.30 sıralarında, Miray-1 isimli tekne içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirleyince harekete geçti.
DHA’nın haberine göre; ekipler tarafından durdurulan tekneden 59 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler, ifadeleri alınmak üzere Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü.
Romanya’ya gitmek için açıldığı belirlendi
Romanya’ya gitmek için açıldığı öğrenilen Miray-1 isimli özel tekne, komutanlığın limanına bağlandı.