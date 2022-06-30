Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı

Kurfallı Plajı açıklarında devriye gezen ekipler tarafından fark edilen teknede, 59 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar, aralıksız devam ediyor…

Şile’de devriye görevi yapan TCSG-910 sahil güvenlik botu, Ağva Mahallesi Kurfallı Plajı açıklarında, sabaha karşı 05.30 sıralarında, Miray-1 isimli tekne içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirleyince harekete geçti.

DHA’nın haberine göre; ekipler tarafından durdurulan tekneden 59 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler, ifadeleri alınmak üzere Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Romanya’ya gitmek için açıldığı belirlendi

Romanya’ya gitmek için açıldığı öğrenilen Miray-1 isimli özel tekne, komutanlığın limanına bağlandı.