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    Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı

    Kurfallı Plajı açıklarında devriye gezen ekipler tarafından fark edilen teknede, 59 kaçak göçmen yakalandı.
    • 30.06.2022 - 12:56
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    Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar, aralıksız devam ediyor…

    Şile’de devriye görevi yapan TCSG-910 sahil güvenlik botu, Ağva Mahallesi Kurfallı Plajı açıklarında, sabaha karşı 05.30 sıralarında, Miray-1 isimli tekne içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirleyince harekete geçti.

    DHA’nın haberine göre; ekipler tarafından durdurulan tekneden 59 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler, ifadeleri alınmak üzere Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

    Romanya’ya gitmek için açıldığı belirlendi

    Romanya’ya gitmek için açıldığı öğrenilen Miray-1 isimli özel tekne, komutanlığın limanına bağlandı.

    Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı #1

    Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı #2

    Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı #3

    Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı #4

    Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı #5

    Şile’de, 59 kaçak göçmen yakalandı #6


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