- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şile'de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı
Şile'de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı
- İHA
- 23.01.2021 - 13:20
- Güncelleme : 23.01.2021 - 13:37
İstanbul'un Şile ilçesinde yol üzerinde uzun süredir kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Kadının yanına giden iki şahıs, dilenci kadından kucağındaki kundağı açmasını isteyince tepkiyle karşılaştı.
BEBEK 'BEZ' ÇIKTI
Durumdan şüphelenen vatandaşlar dilenci kadının kucağındaki battaniyeyi, kadının tüm müdahalelerine rağmen açmayı başardı.
Açılan battaniyenin altından ise kumaş parçalarına sarılmış bez bebek çıktı.
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, dilenci kadının elindeki"Kardeşler aç abi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.
Şile'de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı VİDEO
ZABITAYA BİLDİRİLDİ
Dilencilik yapan kadın, durumun yetkililere bildirilmesi sonrası, hakkında cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.