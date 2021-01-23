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Şile'de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

Şile'de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

Kucağında bebek varmış gibi yaparak dilenen kadının oyununu vatandaşlar ortaya çıkardı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.