Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
240.583
1.83%
EXEN Coin
18.84
8.27%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Şile'de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

    Kucağında bebek varmış gibi yaparak dilenen kadının oyununu vatandaşlar ortaya çıkardı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şile'de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

    İstanbul'un Şile ilçesinde yol üzerinde uzun süredir kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

    Kadının yanına giden iki şahıs, dilenci kadından kucağındaki kundağı açmasını isteyince tepkiyle karşılaştı.

    BEBEK 'BEZ' ÇIKTI

    Durumdan şüphelenen vatandaşlar dilenci kadının kucağındaki battaniyeyi, kadının tüm müdahalelerine rağmen açmayı başardı.

    Açılan battaniyenin altından ise kumaş parçalarına sarılmış bez bebek çıktı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, dilenci kadının elindeki"Kardeşler aç abi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.

    Şile'de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı VİDEO

    ZABITAYA BİLDİRİLDİ

    Dilencilik yapan kadın, durumun yetkililere bildirilmesi sonrası, hakkında cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

    Şile de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı #1

    Şile de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı #2

    Şile de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı #3

    Şile de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı #4

    Şile de dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir