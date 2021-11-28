Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen D.B. isimli şahsın evinde, 94 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca aramalarda samuray kılıcı, satır, dikenli beyzbol sopası ve palalar bulundu.

Şile’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşayan 32 yaşındaki D.B. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını ve evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

Şile Çavuş Mahallesi'ndeki eve baskın yapıldı.

Operasyonda D.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Zanlının uyuşturucu serasına dönüştürdüğü diğer evinde yapılan baskında ise saksılara ekili halde 88'i yaş, 6'sı kurutulmuş toplam 94 kök Hint keneviri, 308 gram esrar, daralı ağırlığı 13.5 gram gelen kenevir tohumu, sarılı halde 9 gram gelen 3 parça narkotik madde, 2 tane madde öğütücü ve bir hassas dijital tartı ele geçirildi.

Ayrıca 1 samuray kılıcı, 1 zırh satır, 1 dikenli beyzbol sopası ve 2 pala bulundu.

Şile'de uyuşturucu operasyonunda 94 kök Hint keneviri ele geçirildi ViDEO

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alından şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.