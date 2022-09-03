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    Şile'deki denizde boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

    İmrenli plajında denize giren 2 genç akıntıya kapıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda 2 gencin de can verdiği belirlendi.
    • 03.09.2022 - 15:41
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    Şile'deki denizde boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

    Şile'nin İmrenli plajında korkunç bir olay yaşandı.

    Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda 22 yaşındaki Deniz Baran Çicek ile 24 yaşındaki Beytullah Can Arslan, sabah saatlerinde yüzmek için denize girdi.

    Denizde dalgalara kapılarak gözden kaybolan şahısları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

    Olay yerine sevk edilen can kurtarma ve dalgıç ekiplerinin denizde yaptıkları arama kurtarma çalışmaları sırasında, denizde boğulan Beytullah Can Arslan’ın cansız bedeni sahildeki kayalıklarda bulundu.

    Kayıp gencin cesedi bulundu

    Deniz Baran Çiçek'in de cansız bedeni bugün yapılan arama çalışmaları sırasında denizin açıklıklarında bulundu. Gencin cansız bedeni Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Şile deki denizde boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı #1

    Şile deki denizde boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı #2

    Şile deki denizde boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı #3

    Şile deki denizde boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı #4


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