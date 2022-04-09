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    Silivri Cezaevinde toplu intihar iddialarına yalanlama

    Sosyal medyada "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu açıklandı.
    • AA
    • 09.04.2022 - 01:30
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    Silivri Cezaevinde toplu intihar iddialarına yalanlama

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Silivri'de toplu intihar iddiası gerçek dışı"

    "Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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