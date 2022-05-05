Silivri'de 112 ton lisanssız gübre ele geçirildi

Jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında, tescil belgesi ve lisansı olmayan 112 ton gübreyi piyasaya daha pahalı satarak haksız kazanç elde eden şüpheliye idari para cezası kesildi.

İstanbul Silivri'de jandarma ekiplerince gübre operasyonu başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir şüphelinin tarımda kullanılan yüklü miktardaki gübreyi Silivri'deki depoda stokladığı bilgisine ulaştı.

Çalışmalar kapsamında; şüphelinin düşük fiyatlarla satın aldığı lisans süresi dolmuş gübreyi, piyasada daha pahalıya satılan ve lisanslı başka bir markanın ambalajına doldurduğu tespit edildi.

Tescil belgesi olmayan ve lisanssız 112 ton gübre

Depoda arama yapan JASAT ekipleri, 112 ton tescil belgesi ve lisansı bulunmayan gübre ele geçirdi.

Barkod numaraları da sahte çıktı

Gübre paketleri üzerinde yapılan teknik incelemede, ambalajların ve üzerindeki barkod numaralarının da sahte olduğu belirlendi.

Şahsa idari para cezası kesildi

Elinden çıkarmak istediği, lisans süresi dolmuş, ucuz ve kalitesiz gübreyi piyasaya daha pahalı satarak haksız kazanç elde etmek isteyen şüpheliye idari para cezası verildi. Ele geçirilen gübreler ise yedi emin deposuna teslim edildi.





