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- Silivri'de 112 ton lisanssız gübre ele geçirildi
Silivri'de 112 ton lisanssız gübre ele geçirildi
- 05.05.2022 - 09:51
İstanbul Silivri'de jandarma ekiplerince gübre operasyonu başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir şüphelinin tarımda kullanılan yüklü miktardaki gübreyi Silivri'deki depoda stokladığı bilgisine ulaştı.
Çalışmalar kapsamında; şüphelinin düşük fiyatlarla satın aldığı lisans süresi dolmuş gübreyi, piyasada daha pahalıya satılan ve lisanslı başka bir markanın ambalajına doldurduğu tespit edildi.
Tescil belgesi olmayan ve lisanssız 112 ton gübre
Depoda arama yapan JASAT ekipleri, 112 ton tescil belgesi ve lisansı bulunmayan gübre ele geçirdi.
Barkod numaraları da sahte çıktı
Gübre paketleri üzerinde yapılan teknik incelemede, ambalajların ve üzerindeki barkod numaralarının da sahte olduğu belirlendi.
Şahsa idari para cezası kesildi
Elinden çıkarmak istediği, lisans süresi dolmuş, ucuz ve kalitesiz gübreyi piyasaya daha pahalı satarak haksız kazanç elde etmek isteyen şüpheliye idari para cezası verildi. Ele geçirilen gübreler ise yedi emin deposuna teslim edildi.