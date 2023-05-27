Silivri'de 16 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü Silivri'de tartıştığı annesi ve ablası ile kendisine müdahale etmek isteyen komşusunu bıçakla öldüren zanlı, polislerce gözaltına alındı.

AA

İstanbul'un Silivri ilçesi Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta bir apartmanda 16 yaşındaki M.A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi 42 yaşındaki Nazlı ve ablası 18 yaşındaki Esra A'ya bıçakla saldırdı.

Sesleri duyarak daireye gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen komşu Semiha Bağ'ı da bıçaklayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Anne, abla ve komşusu öldü

İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, Nazlı A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan ablası Esra A. ile komşuları 62 yaşındaki Semiha Bağ ise ambulansla kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Vurularak yakalandı

Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.

Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli M.A, ayağından silahla vurularak yakalandı.

Öte yandan, şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.