Şüpheli bir tırda, piyasa değeri 4 milyon lira olan 7 bin 716 adet sahte alkol dolu içki şişeleri ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yılbaşı öncesi alkol denetimlerine yönelik çalışmalarını artırdı.

3 Aralık Cuma günü Silivri’de sahte içki taşıyan tıra, ekipler tarafından baskın düzenlendi.

Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, tırda yapılan aramalarda 7 bin 716 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.Ekiplerce operasyonun devamında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ucuz maliyetle temin ettikleri metil alkolü damıtarak 'Tersiyer Butil Alkol' (TBA) haline getirdikleri belirlendi.

ORGAN YETMEZLİĞİNE SEBEP OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan üretilen yeni tip alkolün, kullanımından bir süre sonra karaciğer, böbrek, göz ve iç organ yetmezliğine sebep olduğu tespit edildi.

Silivri’de, 7 bin 716 adet sahte içki ele geçirildi VİDEO



ORİJİNAL İÇKİ ŞİŞESİ GÖRÜNÜMÜ VERDİLER

Şüphelilerin, matbaalarda sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ve içki şişesi etiketleri bastırdıkları ve orijinal içki şişesi görününüm verdikleri de belirlendi.

Şüphelilerin alkollü içkileri, sahte irsaliyeler düzenleyerek Muğla ve Antalya illeri başta olmak üzere büyük eğlence mekanları ve alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlendi.

DEVLETİN 2 MİLYONDAN FAZLA ZARARA GİRMESİ ENGELLENDİ

Operasyon sonucunda devletin yaklaşık 2 milyon 240 bin lira vergi kaybına uğramasının önüne geçildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen sahte içkiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.