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Silivri’de aracın arka camında yolculuk
Seyir halindeki sürücünün, aracın arka camına oturarak sarkan iki genç kıza aldırmadan dakikalarca yoluna devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- İHA
- 01.08.2021 - 10:56
- Güncelleme : 01.08.2021 - 11:12
Silivri’de, D100 Karayolu’nda trafikte seyreden bir aracın arka camına oturan iki genç kız, tehlike yarattı.
Sürücü ise onlara aldırmadan yoluna devam etti.
ARKA CAMDA YOLCULUK KAMERADA
Genç kızlar, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarken, olası bir kazaya davetiye çıkardı.
Yolculuk anları ise diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Silivri’de aracın arka camında yolculuk ViDEO