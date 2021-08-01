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Silivri’de aracın arka camında yolculuk

Silivri’de aracın arka camında yolculuk

Seyir halindeki sürücünün, aracın arka camına oturarak sarkan iki genç kıza aldırmadan dakikalarca yoluna devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.