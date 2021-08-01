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    Silivri’de aracın arka camında yolculuk

    Seyir halindeki sürücünün, aracın arka camına oturarak sarkan iki genç kıza aldırmadan dakikalarca yoluna devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 11:12
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    Silivri’de aracın arka camında yolculuk

    Silivri’de, D100 Karayolu’nda trafikte seyreden bir aracın arka camına oturan iki genç kız, tehlike yarattı.

    Sürücü ise onlara aldırmadan yoluna devam etti.

    ARKA CAMDA YOLCULUK KAMERADA

    Genç kızlar, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarken, olası bir kazaya davetiye çıkardı.

    Yolculuk anları ise diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Silivri’de aracın arka camında yolculuk ViDEO

    Silivri’de aracın arka camında yolculuk #1

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