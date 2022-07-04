Silivri’de bindiği İETT otobüsü manevra yaptı, beli kırıldı

40 yaşındaki adam, evine gitmek için bindiği İETT otobüsünün ani manevra yapması sonucu oturduğu koltuktan düşerek bel kemiğini kırdı. 40 gün iş göremez raporu verilen mağdur, şikayetçi oldu.

İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Gökhan Biliz, evine gitmek için Selimpaşa-Silivri arasında sefer yapan İETT otobüsüne bindi.

Biliz, sürücünün ani manevra yapması sonrasında otobüsün koridoruna düştü.

Düştüğü yerden bir süre kalkamayan adam, daha sonra kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi’ne gitti.

Beli kırıldı

Burada yapılan tetkikler sonrasında Biliz’in L1, L2 ve L3 kemiklerinin kırıldığı tespit edildi.

40 gün iş göremez raporu verilen Gökhan Biliz, polise giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı VİDEO

“Sadece bir geçmiş olsun demelerini istedim”

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı mağduriyeti İHA’ya anlatan Biliz, “Ben evime gitmek için Selimpaşa’dan otobüse bindim. Silivri Otogar kavşağında bir motosikletin önüne çıkması sonucunda otobüs ani frenle sağ yaptı. Ben koridora düştüm. Hastaneye gittim, raporlarımı aldım. Kazadan sonra geçmiş olsun bekledim. Hiç kimse ilgilenmedi. Ben kendilerine dönüş yaptım, ‘ne halin varsa gör’ dediler. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim. Kendilerinden hiçbir talebim olmadı, sadece bir geçmiş olsun demelerini istedim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, çelik korselerle yatağa mahkum vaziyette 40 gün yatacağım.” dedi.