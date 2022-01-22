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- Silivri'de boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü
Silivri'de boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü
Ahırda bulunan hayvanlara yem vermek isterken boğanın saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İHA
- 22.01.2022 - 16:35
İstanbul’un Silivri ilçesi Büyükkılıçlı Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Mutlu, ahırda bulunan hayvanlara yem vermek üzere ahıra girdi.
Ancak boğanın saldırısına uğrayan yaşlı adam bir türlü kaçamayınca ağır yaralandı.
KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU
Babasından haber alamayan oğlu, yaşlı adamı aradı ancak ulaşamadı.
Köydeki eve gelen şahıs, yaşlı adamı ahırda kanlar içinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Mutlu'nun cenazesinin yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.