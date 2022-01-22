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    Silivri'de boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü

    Ahırda bulunan hayvanlara yem vermek isterken boğanın saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 16:35
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    Silivri'de boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü

    İstanbul’un Silivri ilçesi Büyükkılıçlı Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Mutlu, ahırda bulunan hayvanlara yem vermek üzere ahıra girdi.

    Ancak boğanın saldırısına uğrayan yaşlı adam bir türlü kaçamayınca ağır yaralandı.

    KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

    Babasından haber alamayan oğlu, yaşlı adamı aradı ancak ulaşamadı.

    Köydeki eve gelen şahıs, yaşlı adamı ahırda kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma geldi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

    Mutlu'nun cenazesinin yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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