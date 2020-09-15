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    Silivri'de buzdolabı motoru patladı, yangın çıktı

    Evdeki mutfağındaki buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 07:50
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    Silivri'de buzdolabı motoru patladı, yangın çıktı

    İstanbul’un Silivri ilçesi Yenimahalle’de bulunan sitedeki daireden saat 22.00 sıralarında dumanların geldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Yoğun dumanların kapladığı binanın sakinleri, kendi imkânlarıyla sokağa çıktı.

    Olay yerine hemen İBB Silivri İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

    BUZDOLABI MOTORU PATLADI

    Ekipler, bodrum kattaki evin mutfağında çıkan yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre yangının buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıktığı tespit edildi.

    Silivri de buzdolabı motoru patladı, yangın çıktı #1

    Silivri de buzdolabı motoru patladı, yangın çıktı #2

    Silivri de buzdolabı motoru patladı, yangın çıktı #3

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