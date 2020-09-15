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- Silivri'de buzdolabı motoru patladı, yangın çıktı
Silivri'de buzdolabı motoru patladı, yangın çıktı
Evdeki mutfağındaki buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 15.09.2020 - 07:50
İstanbul’un Silivri ilçesi Yenimahalle’de bulunan sitedeki daireden saat 22.00 sıralarında dumanların geldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yoğun dumanların kapladığı binanın sakinleri, kendi imkânlarıyla sokağa çıktı.
Olay yerine hemen İBB Silivri İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
BUZDOLABI MOTORU PATLADI
Ekipler, bodrum kattaki evin mutfağında çıkan yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre yangının buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıktığı tespit edildi.