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    Silivri’de çiftçi, tarlasından karpuz koparanlardan dayak yedi

    Tarlasından karpuz koparanlara karşı koyan çiftçi, darbedilerek yaralandı. Silah seslerinin de duyulduğu kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
    • 29.08.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 15:11
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    Silivri’de çiftçi, tarlasından karpuz koparanlardan dayak yedi

    İstanbul’un Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Güray Türeli (55), tarlasından karpuz koparırken gördüğü kişilere tepki gösterdi.

    Bu kişiler ile çiftçi Türeli arasında saat 17.00 sıralarında tartışma çıktı.

    Türeli'yi darbedip parke taşıyla yaralayan saldırganlar, mahalle sakinlerinin toplanması üzerine silahla ateş edip, araçlarına binerek ayrıldı.

    O anlar kamerada

    Yaralı Türeli, sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Silivri'de karpuz kopardıkları tarlanın sahibiyle çıkan kavga VİDEO

    DHA’nın haberine göre Silivri İlçe Jandarma ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

    Silivri’de çiftçi, tarlasından karpuz koparanlardan dayak yedi #1


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