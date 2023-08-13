Silivri'de denizde kaybolan yaşlı kadından iki gündür haber alınamıyor

Olumsuz hava koşullarından doğan akıntı Silivri'de bir kadının girdiği denizde kaybolmasına neden oldu.
Silivri'de akıntıya kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.
Aramaların ikinci gününde de Karacoğlu'na ulaşılamadı.
11 Ağustos'ta Selimpaşa'da bulunan Başkent Plajı'nda denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.
Aramalar iki gündür devam ediyor
Sahil Güvenlik ekipleri, İHH Arama ve Kurtarma ile Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından iki gündür devam eden aramalarda Karacaoğlu'na ulaşılamadı.
Helikopter havadan aramaya destek verdi
Aramalara Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterinde havadan destek veriyor.
Selimpaşa, Silivri ve Büyükçekmece arasında aranıyor
Aramalar, Selimpaşa, Silivri ve Büyükçekmece arasında devam ediyor.