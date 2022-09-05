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    Silivri’de elektronik eşya fabrikasında yangın

    Silivri'de 10 dönümlük arazi üzerine kurulu elektronik eşya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik sonrasında söndürüldü.
    • 05.09.2022 - 23:34
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 23:36
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    Silivri’de elektronik eşya fabrikasında yangın

    Saat 19.00 sıralarında Silivri Alipaşa Mahallesi’nde elektronik eşya fabrikasında yangın çıktı. 10 dönümlük arazi üzerine kurulu elektronik eşya fabrikasının ev aletleri bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

    3 saatlik müdahale ile söndürüldü

    Gökyüzü dumanlarla kaplanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de destek için gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Silivri’de elektronik eşya fabrikasında yangın - VİDEO

    Yaralanan yok

    İHA'Nın haberine göre; yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, fabrika içindeki işçilerin yangın başladığı anda dışarı çıktığı belirtildi.

    Öte yandan, tedbir amaçlı ekipler tarafından fabrikanın bulunduğu Alipaşa Mahallesi’nin elektriği kesilerek, çevrede bulunan evlerin boşaltıldığı öğrenildi. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

    Silivri’de elektronik eşya fabrikasında yangın #1


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