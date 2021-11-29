Silivri'de fırtınayla birlikte çatı uçtu

Lodos etkisiyle çıkan fırtınada çatının uçma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Silivri'de lodos etkili oluyor.

Çok sayıda apartmanın kiremitleri yola düşerken, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Markoçoğlu Çıkması Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısı da araçların üzerine düştü.

UÇMA ANI KAMERADA

Fırtınayla birlikte çatının uçma anı kameraya yansıdı.





























