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- Silivri'de fırtınayla birlikte çatı uçtu
Silivri'de fırtınayla birlikte çatı uçtu
Lodos etkisiyle çıkan fırtınada çatının uçma anı kameraya yansıdı.
- DHA
- 29.11.2021 - 16:17
- Güncelleme : 29.11.2021 - 16:27
İstanbul Silivri'de lodos etkili oluyor.
Çok sayıda apartmanın kiremitleri yola düşerken, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Markoçoğlu Çıkması Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısı da araçların üzerine düştü.
UÇMA ANI KAMERADA
Fırtınayla birlikte çatının uçma anı kameraya yansıdı.