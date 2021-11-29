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    Silivri'de fırtınayla birlikte çatı uçtu

    Lodos etkisiyle çıkan fırtınada çatının uçma anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:27
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    Silivri'de fırtınayla birlikte çatı uçtu

    İstanbul Silivri'de lodos etkili oluyor.

    Çok sayıda apartmanın kiremitleri yola düşerken, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Markoçoğlu Çıkması Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısı da araçların üzerine düştü.

    UÇMA ANI KAMERADA

    Fırtınayla birlikte çatının uçma anı kameraya yansıdı.

    Silivri de fırtınayla birlikte çatı uçtu #1

    Silivri de fırtınayla birlikte çatı uçtu #2

    Silivri de fırtınayla birlikte çatı uçtu #3

    Silivri de fırtınayla birlikte çatı uçtu #4

    Silivri de fırtınayla birlikte çatı uçtu #5

    Silivri de fırtınayla birlikte çatı uçtu #6

    Silivri de fırtınayla birlikte çatı uçtu #7

    Silivri de fırtınayla birlikte çatı uçtu #8

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