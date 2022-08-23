Kaymakamlık binasına bıçakla girmek isteyen saldırgan, iki polisi yaraladı. Saldırganın bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

İstanbul’un Silivri ilçesinde bıçaklı bir saldırgan, saat 11.15 sıralarında Kaymakamlık binasına girmek istedi.

Saldırganı fark eden polisler de engel olmak için harekete geçti.

İki polis yaralandı

Bu sırada bir polisi bacağından bir polisi de kulağından yaralayan saldırgan, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

DHA’nın haberine göre yaralı polisler, hemen hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Saldırıyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Silivri'de iki polis bıçaklandı ViDEO