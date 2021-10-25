- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Silivri'de kalorifer peteklerini çalan hırsızları bekçiler yakaladı
Silivri'de kalorifer peteklerini çalan hırsızları bekçiler yakaladı
Gece bekçileri, boş dükkanda yaşanan hırsızlık olayına anında müdahale ederek şüphelileri polis merkezine götürdü.
- DHA
- 25.10.2021 - 08:56
- Güncelleme : 25.10.2021 - 10:11
Silivri'nin Alibey Mahallesi'nde bulunan iş yerinde gece saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, faaliyette olmayan dükkandan gelen sesler üzerine olay yerine gitti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Şüphelilerden S.A. ile T.Y., kalorifer peteklerini çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Silivri'de kalorifer peteklerini çalan hırsızları bekçiler yakaladı VİDEO
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bekçiler şahıslara ait hurda arabası, kesici alet, İngiliz anahtarına el koyarken, 2 şüpheli de polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.