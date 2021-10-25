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    Silivri'de kalorifer peteklerini çalan hırsızları bekçiler yakaladı

    Gece bekçileri, boş dükkanda yaşanan hırsızlık olayına anında müdahale ederek şüphelileri polis merkezine götürdü.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 10:11
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    Silivri'de kalorifer peteklerini çalan hırsızları bekçiler yakaladı

    Silivri'nin Alibey Mahallesi'nde bulunan iş yerinde gece saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, faaliyette olmayan dükkandan gelen sesler üzerine olay yerine gitti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Şüphelilerden S.A. ile T.Y., kalorifer peteklerini çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

    Silivri'de kalorifer peteklerini çalan hırsızları bekçiler yakaladı VİDEO

    Silivri de kalorifer peteklerini çalan hırsızları bekçiler yakaladı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Bekçiler şahıslara ait hurda arabası, kesici alet, İngiliz anahtarına el koyarken, 2 şüpheli de polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Silivri de kalorifer peteklerini çalan hırsızları bekçiler yakaladı #2

    Silivri de kalorifer peteklerini çalan hırsızları bekçiler yakaladı #3


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