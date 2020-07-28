Dolar
6.9382
1.1281%
Euro
8.1403
0.9386%
Altın
1957.61
0.7752%
Borsa
1152.7
-3.5938%
G. Altın
436.762
1.8%
Bitcoin
76062.7
1.8584%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar

    Silivri'de biri kadın iki kişi, kavgalı oldukları aileye ait otomobil ile iş yerinin camlarını tahtayla saldırarak kırarken o anlar görüntülendi.
    • DHA
    • 28.07.2020 - 22:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar

    Dün saat 05.30 sıralarında Silivri Fatih Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bir süredir kavgalar yaşanıyordu. Son olarak önceki gün kavgalı oldukları ailenin evinin önüne gelen biri kadın kişi, yine karşı tarafla tartışmaya başladı.

    İŞ YERİ VE OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR

    Kadın ile yanındaki kişi, binanın üst katlarında bulunan karşı ailenin üyeleriyle bir süre tartıştı. Ailenin bina önüne inmemesi üzerine iki kişi, iş yerleri ile otomobile saldırdı. Ellerine tahta alan saldırganlar kuaför dükkanı ile arabaya hasar verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar

    Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar #1

    GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

    Yapılan şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma sonucu kimlik ve adresleri belirlenen U.C. adlı kişi ile A.C. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. U.C. ile A.C. polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar #2

    Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar #3

    Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar #4

    Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar #5

    Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar #6

    Görüş Bildir