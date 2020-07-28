Silivri'de biri kadın iki kişi, kavgalı oldukları aileye ait otomobil ile iş yerinin camlarını tahtayla saldırarak kırarken o anlar görüntülendi.

Dün saat 05.30 sıralarında Silivri Fatih Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bir süredir kavgalar yaşanıyordu. Son olarak önceki gün kavgalı oldukları ailenin evinin önüne gelen biri kadın kişi, yine karşı tarafla tartışmaya başladı.

İŞ YERİ VE OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR

Kadın ile yanındaki kişi, binanın üst katlarında bulunan karşı ailenin üyeleriyle bir süre tartıştı. Ailenin bina önüne inmemesi üzerine iki kişi, iş yerleri ile otomobile saldırdı. Ellerine tahta alan saldırganlar kuaför dükkanı ile arabaya hasar verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Silivri'de kavgalı oldukları ailenin aracına saldırdılar

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

Yapılan şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma sonucu kimlik ve adresleri belirlenen U.C. adlı kişi ile A.C. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. U.C. ile A.C. polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.