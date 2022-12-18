Silivri’de otoyolda zikzak çizen tır şoförü, alkollü çıktı

Otoyol üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyen tır şoförü, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından darbedildi. Şoför, 2.42 promil alkollü çıktı.

İstanbul Silivri’de bir tır, cuma günü saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinden Mahmutbey istikametine zikzaklar çizerek ilerlerken görüldü.

Tamamen yolu kapatacak şekilde yaptığı tehlikeli hareketler ile trafiği tehlikeye atan tır şoförü Hüseyin Can, iddiaya göre, Hadımköy girişinde yoldaki sürücüler tarafından durduruldu.

Hüseyin Can, çıkan tartışma sırasında darbedildi.

Polis, tır şoförünü darbedilmiş olarak buldu

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi istendi.

Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nden olay yerine sevk edilen polis ekibi, Hüseyin Can'ı kafasından ve yüzünden darbedilmiş olarak buldu.

Alkol ölçümü yapılan Hüseyin Can'ın 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

Silivri’de otoyolda zikzak çizen tır şoförü ViDEO

Araç trafikten menedildi

Olay yerine istenen ambulansla hastaneye sevk edilen Hüseyin Can'a; yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmaktan 1.823 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 427 TL olmak üzere toplam 2 bin 250 TL para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulan Hüseyin Can'ın kullandığı araç ise trafikten menedildi.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan şoförün, darp konusunda ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılması için Büyükçekmece Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildiği bildirildi.